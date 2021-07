Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère, Ploudalmézeau Les Gentilshommes en concert Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Les Gentilshommes en concert Ploudalmézeau, 6 août 2021-6 août 2021, Ploudalmézeau. Les Gentilshommes en concert 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06 21:30:00 Rue Henri Provostic Eglise St-Pierre et St-Vincent Ferrier

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Concert a cappella de l’ensemble vocal Les Gentilshommes, douze chanteurs placés sous la direction de Ritz W. Rakotomalala, dans un répertoire pour chœur d’hommes mêlant œuvres du répertoire et polyphonies et chansons. Oeuvres de Poulenc, Saint-Saëns, Whitacre, Chesnokov, Biebl… contact@les-gentilshommes.com https://les-gentilshommes.com/ Concert a cappella de l’ensemble vocal Les Gentilshommes, douze chanteurs placés sous la direction de Ritz W. Rakotomalala, dans un répertoire pour chœur d’hommes mêlant œuvres du répertoire et polyphonies et chansons. Oeuvres de Poulenc, Saint-Saëns, Whitacre, Chesnokov, Biebl… dernière mise à jour : 2021-07-20 par

