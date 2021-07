Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme, Le Poët-Laval Les Frères BOUCLIER Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Les Frères BOUCLIER 2021-08-01 – 2021-08-01 Amphithéâtre du Centre d'Art Yvon Morin 55 rue du Château

Le Poët-Laval Drôme EUR Un duo rare …. Exceptionnel !

Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des terres inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage. Lauréat de Prix Internationaux de musique de chambre classicarpa@orange.fr +33 6 79 72 93 95 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

