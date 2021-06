Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Les fourmis Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 23 juin au dimanche 27 juin à Cité des Sciences et de l'Industrie



Accessible à partir de 7 ans. Les stratégies d’exploration et de coopération des fourmis sont une inépuisable source d’inspiration pour la robotique. Les différents modes de communication au sein et entre les espèces animales sont d’une richesse exceptionnelle, et nous faisons partie de ce réseau ! Dans cet exposé, vous découvrirez la communication et la vie sociale chez plusieurs espèces de fourmis présentées en fourmilières de verre. **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Sciences de la vie **Activités**: Exposés La communication et la vie sociale chez plusieurs espèces de fourmis présentées en fourmilières de verre. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2021-06-23T14:20:00 2021-06-23T15:20:00;2021-06-23T14:20:00 2021-06-23T15:20:00;2021-06-26T13:00:00 2021-06-26T14:00:00;2021-06-26T13:00:00 2021-06-26T14:00:00;2021-06-27T11:40:00 2021-06-27T12:40:00;2021-06-27T11:40:00 2021-06-27T12:40:00

