Les Foulées Rogervillaises Rogerville, 28 novembre 2021, Rogerville.

Les Foulées Rogervillaises 2021-11-28 – 2021-11-28

Rogerville Seine-Maritime Rogerville

L’association “Courir à Rogerville” a le plaisir d’annoncer que les Foulées Rogervillaises reviennent cette année pour une 23ème édition.

On vous attend donc nombreuses et nombreux pour cette course qui se déroulera le 28 novembre 2021, à Rogerville.

Pour les inscriptions, vous trouverez sur la page de l’association le formulaire et les coordonnées à laquelle le retourner. Une nouveauté s’ajoute également cette année, l’inscription peut s’effectuer sur le site internet de Normandie course à pied. Il n’y aura pas d’inscription sur place !

Programme :

10h : 10 kms individuel et relais 2×5 kms

Alors tous à vos baskets !

L’association “Courir à Rogerville” a le plaisir d’annoncer que les Foulées Rogervillaises reviennent cette année pour une 23ème édition.

On vous attend donc nombreuses et nombreux pour cette course qui se déroulera le 28 novembre 2021, à…

+33 6 28 36 36 35 http://www.normandiecourseapied.com/fiches-course-foulees-cross-trail-normandie-2021/seine-maritime/foulees-rogervillaises-rogerville-2021.html

L’association “Courir à Rogerville” a le plaisir d’annoncer que les Foulées Rogervillaises reviennent cette année pour une 23ème édition.

On vous attend donc nombreuses et nombreux pour cette course qui se déroulera le 28 novembre 2021, à Rogerville.

Pour les inscriptions, vous trouverez sur la page de l’association le formulaire et les coordonnées à laquelle le retourner. Une nouveauté s’ajoute également cette année, l’inscription peut s’effectuer sur le site internet de Normandie course à pied. Il n’y aura pas d’inscription sur place !

Programme :

10h : 10 kms individuel et relais 2×5 kms

Alors tous à vos baskets !

dernière mise à jour : 2021-09-29 par