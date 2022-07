Les Forains – ballet urbain Langon, 9 décembre 2022, Langon.

Les Forains – ballet urbain

8 place des Carmes Centre culturel des Carmes Langon Gironde Centre culturel des Carmes 8 place des Carmes

2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09

Centre culturel des Carmes 8 place des Carmes

Langon

Gironde

20 EUR Anthony Egéa reprend le ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur la musique d’Henri Sauguet et lui insuffle un sacré coup de jeune !

Huit danseur.se.s de hip hop livrent une parade foisonnante, portée par la musique symphonique de Sauguet enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, et les délires électroniques de Franck2Louise. Se déploie sous nos yeux un univers baroque, inspiré des Freaks et du cirque contemporain, qui célèbre la jeunesse et la danse. Anthony Egéa nous offre un dialogue réjouissant et survitaminé entre invention et répertoire, au confluent du classique et du hip-hop, un métissage festif et détonant.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 6 ans

Durée : 1 h 15

Anthony Egéa reprend le ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur la musique d’Henri Sauguet et lui insuffle un sacré coup de jeune !

Huit danseur.se.s de hip hop livrent une parade foisonnante, portée par la musique symphonique de Sauguet enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, et les délires électroniques de Franck2Louise. Se déploie sous nos yeux un univers baroque, inspiré des Freaks et du cirque contemporain, qui célèbre la jeunesse et la danse. Anthony Egéa nous offre un dialogue réjouissant et survitaminé entre invention et répertoire, au confluent du classique et du hip-hop, un métissage festif et détonant.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 6 ans

Durée : 1 h 15

Anthony Egéa reprend le ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur la musique d’Henri Sauguet et lui insuffle un sacré coup de jeune !

Huit danseur.se.s de hip hop livrent une parade foisonnante, portée par la musique symphonique de Sauguet enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, et les délires électroniques de Franck2Louise. Se déploie sous nos yeux un univers baroque, inspiré des Freaks et du cirque contemporain, qui célèbre la jeunesse et la danse. Anthony Egéa nous offre un dialogue réjouissant et survitaminé entre invention et répertoire, au confluent du classique et du hip-hop, un métissage festif et détonant.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

En coréalisation avec l’OARA

Pour toutes et tous à partir de 6 ans

Durée : 1 h 15

Centre Culturel les Carmes

Centre culturel des Carmes 8 place des Carmes Langon

dernière mise à jour : 2022-07-26 par