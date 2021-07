«Les Folles Tablées» d’Étables Binic-Étables-sur-Mer, 6 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

«Les Folles Tablées» d’Étables 2021-08-06 19:30:00 – 2021-08-06

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer

Soirée organisée conjointement par la ville de Binic-Étables-sur-Mer et l’Union Tagarine des Professionnels. Repas et concert avec le groupe So Long à 21h. Sous réserve des conditions sanitaires.

culture.communication@besurmer.fr

