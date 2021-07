La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Les Flâneries d’été La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Les Flâneries d’été La Ferté Macé, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Ferté Macé. Les Flâneries d’été 2021-07-24 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-24 18:00:00 18:00:00 rues du centre-ville autour de l’Office de Tourisme rue de la Victoire

Tarif : 3€ le mètre chaque samedi, rendez-vous avec les Flâneries d’été au cœur de la ville de La Ferté-Macé. De 6h à 18h, retrouvez des exposants professionnels et particuliers qui proposent de la vente en tout genre. L’entrée est gratuite ! Renseignements et… +33 6 71 12 77 47 chaque samedi, rendez-vous avec les Flâneries d’été au cœur de la ville de La Ferté-Macé. De 6h à 18h, retrouvez des exposants professionnels et particuliers qui proposent de la vente en tout genre. L’entrée est gratuite ! Renseignements et réservations au 06 71 12 77 47.

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ferté Macé Adresse rues du centre-ville autour de l'Office de Tourisme rue de la Victoire Ville La Ferté Macé lieuville 48.59008#-0.35874