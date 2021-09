Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Les fictions du droit : l’approche par le « comme si »” par Christophe Bouriau et Jochen Sohnle Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Il s’agira d’une part d’examiner la nature spécifique des fictions juridiques, d’autre part d’interroger l’emploi de certaines fictions en droit de l’environnement, domaine juridique d’actualité en pleine évolution. Par exemple, est-il légitime de raisonner comme si des ensembles naturels (fleuves, forêts, …) étaient des personnes juridiques ? Ou encore, est-il légitime de raisonner comme si nous avions des devoirs envers les générations futures, alors même qu’elles n’existent pas encore ? Comment justifier cette “approche par le comme si”, théorisée par le néokantien Hans Vaihinger (1852-1933), dans le domaine juridique ?

Il s'agira d'examiner la nature des fictions juridiques et d'interroger l'emploi de fictions en droit de l'environnement. Comment justifier cette "approche par le comme si" dans le domaine juridique ?

