La Bouëxière Ille-et-Vilaine La Bouëxière Profitez des Festoyes de Chevré pour faire une découverte en famille de l’époque couvrant tout le moyen âge !

Dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h, les bords de l’étang de Chevré s’éveillent dans un autre temps avec des animations, des contes, des campements, un marché… pour reconstituer la vie médiévale. Venez assister à l’attaque de la tour, à des joutes et à des démonstrations des métiers d’autrefois comme si vous y étiez ! Ne ratez pas sur l’étang de Chevré : un bateau viking pour la première fois !

Comment vivaient les gens au moyen-âge ? Grâce aux campements installés tout autour de l’étang, mais aussi aux animations et au marché médiéval situés autour de la motte médiévale, vous allez découvrir la vie quotidienne de cette époque. L’accès est gratuit.

accueil@mairie-labouexiere.fr +33 2 99 62 62 95

