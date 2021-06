Les Festiv’ : Théâtre en herbe Sur le Fil du Monde Nogent-le-Rotrou, 15 août 2021-15 août 2021, Nogent-le-Rotrou.

Les Festiv’ : Théâtre en herbe Sur le Fil du Monde 2021-08-15 16:00:00 – 2021-08-15

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Suivez la petite roulotte et partez en voyage … Venez découvrir les couleurs, les coutumes et les sonorités des pays traversés. Sur le fil du monde, c’est une rencontre et un partage avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à l’écologie et la protection des animaux.

Un spectacle émouvant et drôle, guidé par la musique, le chant, la danse, où les protagonistes partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur joie de vivre dans un monde bouillonnant de culture et d’échange.

