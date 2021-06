Les Festiv’ : Concert de Balaphonics Nogent-le-Rotrou, 21 août 2021-21 août 2021, Nogent-le-Rotrou.

Les Festiv’ : Concert de Balaphonics 2021-08-21 16:00:00 – 2021-08-21

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Les titres oscillent entre l’énergie live bien propre à ce brass band étincelant, une ambiance feutrée de prises studio intimistes et une inspiration malienne puisée lors de leur voyage à Bamako en 2018. C’est donc un voyage vocal et musical que propose Balaphonics : entre le Congo de Jupiter & Okwess, le Burkina Faso de Kandy Guira, le Mali de Moriba Diabaté, et le flow acéré du jamaïcain Franz Von, c’est un patchwork de timbres et de saveurs variées, une spécialité concoctée à Paris mais avec de goûtus ingrédients afros, dans une fusion détonante et généreuse. Balaphonics n’a qu’une envie, c’est de vous réveiller les papilles et d’enfiévrer votre dancefloor.

