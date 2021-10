LES FEMMES DE BARBE BLEUE Couffoulens, 25 octobre 2021, Couffoulens.

LES FEMMES DE BARBE BLEUE 2021-10-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-25

Couffoulens Aude Couffoulens

17 17 EUR

Juste avant la compagnie – Lisa Guez

A partir de 15 ans

Durée: 1h25

Qu’y a-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été

séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir…

Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce mal qui se cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs.

Cette création collective explore les mystères et les parts obscures du conte de Perrault et révèle les rapports de domination dans notre société.

Lauréat du prix Impatience 2019

Lauréat du prix des lycéens Impatience 2019

Une écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme par Valentine Krasnochok.

Mise en scène Lisa Guez

Dramaturgie Valentine Krasnochok

Création lumière Lila Meynard et Sarah Doukhan

Création musicale Antoine Wilson et Louis-Marie Hippolyte

Avec Valentine Bellone, Valentine Krasnochok, Anne Knosp, Nelly Latour, Jordane Soudre.

Collaboration artistique Sarah Doukhan

Régie Louis-Marie Hippolyte

Avec la complicité du Théâtre Sorano (Toulouse)

theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55

