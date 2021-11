Saint-James Saint-James Manche, Saint-James Les Féeries de Noël Saint-James Saint-James Catégories d’évènement: Manche

Saint-James Manche Rendez-vous à partir de 17h : bourg illuminé, marché de Noël, visite du Père-Noël, concert à l’église d’Emilio Corfa (18h30, entrée 3€), feu d’artifice (à 21h), restauration sur place.

Organisé par le Comité des Fêtes. +33 2 33 48 33 24 Rendez-vous à partir de 17h : bourg illuminé, marché de Noël, visite du Père-Noël, concert à l’église d’Emilio Corfa (18h30, entrée 3€), feu d’artifice (à 21h), restauration sur place.

