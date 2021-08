Nantes Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Loire-Atlantique, Nantes Les Fantômes de l’île : le retour ! Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription sur www.weezevent.com/les-fantomes-de-lile-le-retour sur le parvis de l’école des beaux-arts Présentés pour la première fois à Nantes lors du festival de vidéomapping MAPP_NTS, Les Fantômes sont de retour à l’occasion de Nantes Digitale Week 2021. Les Fantômes ? Ce sont des êtres bienveillants qui se promènent le soir, à la tombée de la nuit… Les Fantômes, c’est vous, votre collègue, votre voisin, vos amis et tous ceux qui vous entourent ! Les 16 et 17 septembre 2021, tous prendront part à la création d’une grande fresque animée projetée sur la façade de la Halle 6 Est, située au niveau du parvis de l’école des Beaux-arts sur l’île de Nantes. Durant ces deux jours, chacun sera invité à participer, sur place, à cette mosaïque vivante. Une ode au mouvement et aux petits geste qui, tous réunis, racontent des histoires inattendues. Au programme : Jeudi 16 septembre 2021 – de 21h30 à 23h : dévoilement d’une grande fresque artistique et lumineuse spécialement créée pour l’inauguration de la 8e édition du festival Nantes Digital Week Vendredi 17 septembre 2021 – de 17h à 20h30 : ateliers pédagogiques pour capturer ses propres mouvements afin de révéler son propre Fantôme (différents créneaux de 17h à 20h30). Sur inscription ou directement sur place. Les animations seront ensuite révélées et projetées chaque soir, de 21h à 22h, sous la forme d’une grande fresque lumineuse urbaine. Dans le cadre de Nantes Digital Week Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Allée Frida Kahlo Île de Nantes Nantes

