Sentheim Haut-Rhin, Sentheim Les fanes dans tous leurs états

Les fanes dans tous leurs états, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sentheim. Les fanes dans tous leurs états 2021-06-19 10:30:00 – 2021-06-19 12:00:00

Grâce à cet atelier vous apprendrez à ne plus rien jeter de vos légumes ! Vous découvrirez comment transformer vos fanes en recettes savoureuses. Réservation avant le 17juin 2021. +33 3 89 66 19 99

Lieu Sentheim