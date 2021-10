Olivet Olivet Mayenne, Olivet LES FACES CACHÉES DU PLAN D’EAU D’OLIVET Olivet Olivet Catégories d’évènement: Mayenne

Olivet Mayenne Olivet Venez découvrir les faces cachées du plan d’Olivet !

Partons à la recherche de son passé et à la découverte des nouvelles orientations de gestion en faveur de la biodiversité, de la pratique de la pêche… Plan d’eau en gestion patrimoniale, chaque participant s’initiera à la pêche aux leurres avec notre moniteur guide de pêche.

A l’automne, les perches devraient répondre présentes !

1,5 km aller-retour – à partir de 12 ans

Inscription auprès de la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques

