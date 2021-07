Les fabuleuses histoires de Lilou la Pestouille Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Batz sur mer.

Les fabuleuses histoires de Lilou la Pestouille

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, le mercredi 28 juillet à 11:00

Un conte burlesque et farfelu, pour les enfants de 5 à 105 ans ! C’est au son de comptines entrainantes qu’apparaissent deux Korrigans avec leur carriole contenant tout le petit nécessaire, quelque peu encombrant, pas vraiment indispensable, mais quand même bien utile… Sortis de leur sous-bois, ils s’en vont se poser à proximité de quelques girolles, elle, Lilou, joyeuse, mutine, facétieuse ; lui, Taz, encore ensommeillé, un tantinet paresseux. Ce duo va confier aux humains des histoires sur leur art de vivre, leurs us et coutumes apparues à l’aube des temps. Tantôt moqueurs, tantôt querelleurs, mais toujours complices, Lilou la Pestouille et Taz le Yo déballent, débagoulent et parfois murmurent à propos d’Amour, d’Art et de savoir vivre. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr **Pass sanitaire requis pour assister au spectacle**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T21:00:00