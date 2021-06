LES FABLES DE LA FONTAINE Opéra de Massy, 19 octobre 2021-19 octobre 2021, Massy.

LES FABLES DE LA FONTAINE

Opéra de Massy, le mardi 19 octobre à 20:00

L’écriture sensible et fine de la compositrice Isabelle Aboulker renforce les vertus des Fables et en souligne toute la diversité, la fantaisie et la gravité. Un univers drolatique, cruel, sombre et ludique se construit progressivement autour de ces Fables, avec toute la cruauté et la malice que cela implique. Souvent teintées d’humour et porteuses d’une morale, les « Fables » de La Fontaine furent publiées en 12 livres entre 1668 et 1694. « Pour servir ce matériau littéraire et musical, j’ai eu l’idée de créer sur scène une sorte de grand cabinet de curiosités, dans lequel les trois instrumentistes seront intégrés et que les deux chanteurs viendront animer. Ce cabinet rassemblera les objets les plus divers, qui serviront de porte d’entrée dans chacune des fables. » LÉNA RONDÉ

Tarifs: de 8euros à 11euros

Quatorze fables de Jean de La Fontaine mises en musique par Isabelle Aboulker pour mezzo-soprano et baryton.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

