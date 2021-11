Les Expositions de l’Espace André Chamson en Décembre 2021 Alès Alès, 29 novembre 2021, AlèsAlès.

L’Espace André-Chamson, connu également sous la dénomination de « Maison des associations », accueille principalement des associations.Il assure la gestion d’une vingtaine de salles qui sont mises à la disposition de plusieurs associations adhérentes à « Alès 1901 ».La salle VINCI, située en rez-de-chaussée, accueille tout au long de l’année des expositions réalisées par les associations adhérentes à « Alès 1901 ».Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 : L’Art pur des Cévennes présente 4 artistes de son Collectif :*** Artistes peintres :- Evelyne CONESSA, à titre posthume,- Françoise SCHAD- Lydia PAVOT- Guthi, graveur sur verre, de l’Oustalado Foyer de vie.Contact : Madame Daran : 07 83 09 33 76Du lundi 06 décembre au vendredi 10 décembre 2021 : De 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30Présentée par l’association « Atouts faire ».Cette association accueille un certain nombre de salariés bénéficiaires du RSA, tous impliqués dans une démarche d’insertion, c’est à dire de retour à l’emploi par l’acquisition de nouvelles compétences, grâce notamment à un effort de formation.La présente exposition-vente à été l’occasion de mobiliser les énergies de l’effectif, y compris celui de l’encadrement, pour imaginer et créer les objets utiles et décoratifs qui seront présentés lors de cette exposition.Ces quelques objets font la fierté de cette association parce qu’elle a mis dans ce projet fédérateur tout son cœur et son savoir-faire.Atouts-Faire remercie par avance les personnes qui manifesteront leur solidarité en venant découvrir cette exposition.Contact : Madame DRIE : 06 82 13 47 99Du lundi 13 décembre au samedi 18 décembre 2021 : L’association « COLINE » présente son exposition artisanale et culturelle de Noël, composée des travaux réalisés par ses adhérents :Photos, généalogie, stand tricot-crochet-patchwork, peluches…Contact : Madame Buisson : 06 68 64 58 30

