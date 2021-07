Fenouillet Gymnase municipal Fenouillet, Haute-Garonne Les Estivales : tournoi de football – Mercredi 11 août Gymnase municipal Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Les Estivales : tournoi de football – Mercredi 11 août

Gymnase municipal, le mercredi 11 août à 10:00

Venez soutenir les joueurs lors du Tournoi de football organisé par le Pôle Jeunesse. Un barbecue sera réalisé par la future association “Le Futsal Club de Fenouillet” avec la mise en vente de sandwich et boisson à partir de 12h30. **Dès 15 ans**

Sur réservation

Organisé par le pôle jeunesse Gymnase municipal Rue de la Laque 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T14:00:00

