Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse 30 EUR Les Estivales d’Hattonchâtel, une série de rendez-vous musicaux à vivre et à partager. TRIO VOCAL A CAPELLA

Trois magiciennes comme échappées d’un Brocéliande pas si lointain, trois musiciennes, trois voyageuses.

Leurs voix a capella entremêlées offrent une trame hypnotique sur laquelle se dessinent des motifs

en apparence disparates, esquisses jazzistiques, arabesques tziganes, courbes orientales, qui trouvent là une façon inédite de s’épouser, ou de se confronter. Limité à 100 personnes.

Réservation en ligne obligatoire

