Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Les Estivales d’Hattonchâtel, une série de rendez-vous musicaux à vivre et à partager. PIAZZOLA STORIES – CLASSIQUE – JAZZ.

Lucienne Renaudin-Vary, jeune prodige de la trompette, n’aime pas être enfermée dans une case, c’est pourquoi elle passe avec bonheur de la scène classique au Jazz avec ses partenaires le Quatuor Elmire, les pianistes Philippe Duchemin et Frédéric Chaslin et Julie Cherrier Hoffmann, Soprano. Limité à 500 personnes.

Réservation en ligne obligatoire

Accueil du public 30 minutes avant les concerts, fermeture des portes pendant les concerts. resa@musiqueauxmirabelles.fr +33 3 29 89 33 28 http://www.musiqueauxmirabelles.fr/ Les Estivales d’Hattonchâtel, une série de rendez-vous musicaux à vivre et à partager. PIAZZOLA STORIES – CLASSIQUE – JAZZ.

Accueil du public 30 minutes avant les concerts, fermeture des portes pendant les concerts.

