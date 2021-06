LES ESTIVALES DE VILLELONGUE – LA CHICA CHANTE LA LOBA Saint-Martin-le-Vieil, 7 août 2021-7 août 2021, Saint-Martin-le-Vieil.

LES ESTIVALES DE VILLELONGUE – LA CHICA CHANTE LA LOBA 2021-08-07 – 2021-08-07

Saint-Martin-le-Vieil Aude Saint-Martin-le-Vieil

15 15 EUR

Artiste franco-vénézuélienne, La Chica puise son inspiration au travers de ces deux cultures. De Ravel à Radiohead, de Tunes Yards à Debussy, sa musique est un subtil mélange de textures croisées, colorées et rythmées. Il y a d’un coté sa formation de pianiste classique et de l’autre la musique pop, électronique et contemporaine. Ce syncrétisme culturel et cette association de différentes formes d’art font partie de l’esthétique même de sa musique. Loin des clichés qui collent à la musique latino, la Chica est en quelque sorte une incarnation du chamanisme moderne.

Sa nouvelle création artistique, très intime, « la Loba » dont l’album est sorti le 4 décembre 2020, nous emmène dans un voyage initiatique. La musique est d’une beauté profonde, le beau se complait dans l’ombre et dans le dur et c’est là tout le talent de l’artiste d’arriver à retransmettre une émotion si vive et si douloureuse au travers de morceaux tendres, presque paisibles.

La Loba, chanson phare de ce concert est un chant pour les femmes. Il est inspiré de la légende mexicaine de la louve ; chant sacré redonnant vie aux corps éteints. C’est un chant d’espoir à toutes les femmes.

Le piano et la voie sublime de la Chica accompagnent ce voyage vers l’autre monde, de la plus belle des manière avec une clôture qui prend aux tripes avant de laisser place à cette constante aussi vide et pourtant si présente, le silence……

contact@abbaye-de-villelongue.com +33 6 15 77 79 03 http://www.abbaye-de-villelongue.com/concerts-abbaye-villelongue.php

