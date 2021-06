Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Les Estivales de Musique en Médoc – Château Batailley Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Les Estivales de Musique en Médoc – Château Batailley Pauillac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Pauillac. Les Estivales de Musique en Médoc – Château Batailley 2021-07-08 – 2021-07-08

Pauillac Gironde Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Batailley accueille :

uba : Thomas Leleu (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2012)

Vibraphone Marimba : Gabriel Benlolo

Piano : Guillaume Vincent

Au progamme : Kurt Weill, Tom Jobim , Thomas Leleu, Rio Scenarium, Caroll’s Song, Tuba Latin Project, Johannes Brahms , Reynaldo Hahn, Joseph Kosma, Michel Legrand …

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Batailley accueille :

uba : Thomas Leleu (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2012)

Vibraphone Marimba : Gabriel Benlolo

Piano : Guillaume Vincent

Au progamme : Kurt Weill, Tom Jobim , Thomas Leleu, Rio Scenarium, Caroll’s Song, Tuba Latin Project, Johannes Brahms , Reynaldo Hahn, Joseph Kosma, Michel Legrand …

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Batailley accueille :

uba : Thomas Leleu (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2012)

Vibraphone Marimba : Gabriel Benlolo

Piano : Guillaume Vincent

Au progamme : Kurt Weill, Tom Jobim , Thomas Leleu, Rio Scenarium, Caroll’s Song, Tuba Latin Project, Johannes Brahms , Reynaldo Hahn, Joseph Kosma, Michel Legrand …

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Batailley accueille :

uba : Thomas Leleu (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2012)

Vibraphone Marimba : Gabriel Benlolo

Piano : Guillaume Vincent

Au progamme : Kurt Weill, Tom Jobim , Thomas Leleu, Rio Scenarium, Caroll’s Song, Tuba Latin Project, Johannes Brahms , Reynaldo Hahn, Joseph Kosma, Michel Legrand …

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville 45.17589#-0.77449