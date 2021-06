Les Estivales Brumath, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Brumath.

Les Estivales 2021-07-13 14:00:00 – 2021-08-28 23:00:00

Brumath Bas-Rhin

Les Estivales repartent pour une saison tout en musique. Concerts et food trucks vont côtoyer les coins causettes et les animations pour petits et grands tout au long de l’été.

Les Estivales repartent pour une saison tout en musique. Concerts assis et food trucks vont côtoyer les coins causettes et les animations pour petits et grands tout au long de l’été.

Les Estivales repartent pour une saison tout en musique. Concerts et food trucks vont côtoyer les coins causettes et les animations pour petits et grands tout au long de l’été.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par