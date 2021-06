Les Escales Musicales: Fanfare OOZ BAND Perros-Guirec, 22 août 2021-22 août 2021, Perros-Guirec.

Les Escales Musicales: Fanfare OOZ BAND 2021-08-22 – 2021-08-22

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Les Escales Musicales

Cet été aura une saveur bien particulière.

Après une année éprouvante pour chacun d’entre vous, le service culturel de la ville de Perros-Guirec vous propose de propager le virus de la culture à travers « Les Escales Musicales » : une série de 6 concerts organisés en extérieur du 4 juillet au 19 septembre 2021 (2 en juillet/ 2 en août/ 2 en septembre).

Une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de la commune. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 22 AOUT:

OOZ BAND joue des compositions originales et propose un spectacle-concert dans lequel la danse et les costumes participent à la création d’un univers sonore et visuel singulier. Leur quête est de faire groover tout ce qui bouge et qui peut danser. Le rythme & l’énergie positive sont leurs maîtres mots!

Rendez-vous Plage de Trestraou

Fanfare à partir de 16h (environ 1h30)

GRATUIT

