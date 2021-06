La Bruffière Parc de Pointe à Pitre La Bruffière, Vendée [Les Éphémères] – Hernani by Night Parc de Pointe à Pitre La Bruffière Catégories d’évènement: La Bruffière



[Les Éphémères] – Hernani by Night
Parc de Pointe à Pitre, 9 juillet 2021, La Bruffière.

le vendredi 9 juillet à 19:00

Au fil des déambulations séparant les différents actes, c’est une véritable expérience théâtrale qui est proposée, une (re)découverte d’un texte furieux et poignant, entre comédie et drame, et en interaction avec le public. A la lumière des lanternes, on suit l’histoire d’Hernani et son amour impossible pour la belle Doña Sol. Promise à son vieil oncle, un riche duc, le roi d’Espagne tombe amoureux d’elle et veut tout faire pour l’épouser. Mais Doña Sol aime secrètement Hernani, le chevalier déchu. Amours impossibles, machination et trahisons sont au programme de cette comédie dramatique qui relève l’incroyable défi de remettre l’alexandrin au goût du jour. Horaires : * Ouverture du lieu : 19h * Concert : 20h * Spectacle : 21h30 La jauge n’étant pas illimitée, nous vous conseillons d’arriver en avance. Les conditions sanitaires sont en constante évolution, retrouvez toutes les informations sur notre site internet [www.terresdemontaigu.fr](http://www.terresdemontaigu.fr) pour les dernières mises à jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Entrée libre dans la limite des jauges Covid

Au cours de cette déambulation à la lumière des lanternes revivez l’histoire d’Hernani et de son amour impossible avec Doña Sol. Parc de Pointe à Pitre La Bruffiere, rue de la Pointe à Pitre La Bruffière Vendée

Dates et horaires:

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T23:00:00

Lieu: Parc de Pointe à Pitre
Adresse: La Bruffiere, rue de la Pointe à Pitre
Ville: La Bruffière