Bouzigues Hérault Visite touristique très spéciale avec la Compagnie Bleu Albinos. « Je m’appelle Fortunée Impérato. Je suis guide touristique d’investigation. J’enquête pour vous. Je cajole tour à tour les deux hémisphères de votre cerveau : un peu de plaisir, un peu de savoir. Je déloge les mythes cachés dans les placards de vos certitudes, je vous fais descendre les marches inégales de l’escalier de la prospection historique qui s’ouvre sous vos pieds aveugles, vers ailleurs. » Gratuit sur réservation. Visite touristique très spéciale avec la Compagnie Bleu Albinos.

Visite touristique très spéciale avec la Compagnie Bleu Albinos. « Je m'appelle Fortunée Impérato. Je suis guide touristique d'investigation. J'enquête pour vous. Je cajole tour à tour les deux hémisphères de votre cerveau : un peu de plaisir, un peu de savoir. Je déloge les mythes cachés dans les placards de vos certitudes, je vous fais descendre les marches inégales de l'escalier de la prospection historique qui s'ouvre sous vos pieds aveugles, vers ailleurs. » Gratuit sur réservation. musee.etang@agglopole.fr +33 4 67 78 33 57 https://patrimoine.agglopole.fr/

