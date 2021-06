Les enjeux de demain : Defiplanet et Futuroscope DEFI PLANET, 2 août 2021-2 août 2021, Dienné.

Les enjeux de demain : Defiplanet et Futuroscope

du lundi 2 août au vendredi 6 août à DEFI PLANET

Ce séjour se divise en deux parties : la découverte de la nature et de l’hébergement atypique dans le 1er Village Insolite de France. Le DEFIPLANET est un parc sur le thème du développement durable qui nous met devant notre responsabilité d’agir pour préserver l’environnement sur un parc de 50 hectares aux multiples activités. Puis 2 jours seront consacrés à la visite du Futuroscope qui nous ouvre des perspectives de réflexions sur l’enjeu du numérique au cœur de nos activités … Beau séjour en perspective ! Activités et loisirs Défi planet : Toutes les activités du Défi planet : parcours nature, chasses aux trésors, piscine, tir-à-l’arc, animaux en liberté, le chemin des abeilles, les sources de la fée Mélusine, le bâton de pluie, la porte de l’avenir … 2 jours de Futuroscope : chocs cosmiques, la machine à voyager dans le temps, le gyrotour, dans les yeux de Thomas Pesquet, l’âge de glace, futuropolis, la Vienne dynamique, l’extraordinaire voyage, dynamic, danse avec les robots …. Et les spectacles nocturnes ! Encadrement Une directrice, 3 animateurs et un bénévole Cadre de vie et hébergement Les participants seront hébergés sur le site de Défi Planet ( chalets ou roulottes). Apprentissages Les apprentissages seront basés sur le socle de compétences tels que : comprendre, s’exprimer en utilisant le langage mathématiques, scientifiques et informatiques, coopération et réalisation de projets, observer, manipuler et expérimenter. sensibiliser les jeunes à l’environnement, leur donner les moyens de défendre notre planète, leur apprendre des gestes simples, sensés, responsables, écologiques et efficaces.

Le tarif est fonction du quotient familial de la famille. Le départ et le retour se font du centre social Dou Boucaou 1, Avenue Jules Ferry 64340 BOUCAU

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

DEFI PLANET DOMAINE DE DIENNE Dienné Vienne



