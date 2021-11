Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar, 27 novembre 2021

2021-11-27 17:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

Une pause chargée d'émotions ! Regardez filer sur l'eau de charmantes barques illuminées sur lesquelles des chorales d'enfants vous offrent un spectacle authentique en vous interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels. (Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques pour les enfants.)

