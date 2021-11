Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Les écuries du Père Noël Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Les écuries du Père Noël Lamballe-Armor, 3 décembre 2021, Lamballe-Armor. Les écuries du Père Noël Haras national BP 50211 Lamballe-Armor

2021-12-03 – 2021-12-05 Haras national BP 50211

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Ne ratez pas le deuxième week-end des Écuries du Père Noël du 10 au 12 au décembre ! Rendez-vous incontournable de la région Bretagne, «Les Ecuries du Père Noël» sont organisées au sein du Haras national de Lamballe depuis 14 ans. L’allée du Haras national et les écuries seront illuminées et décorées pour l’occasion pour nous aider à nous plonger dans la Magie de Noël ! Au programme: démonstrations équestres, des baptêmes poneys, des balades en calèche, une tombola, des déambulations d’échassiers de Noël, ainsi que des animations musicales… De plus, chaque vendredi soir, le Père Noël fera son arrivée en calèche, sur la place du marché devant le Martray à 18h30, pour finir son voyage dans l’enceinte du Haras à 19h.

Des stands de restauration sont prévus afin de combler petites et grandes faims. Infos pratiques :

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Haras national BP 50211 Ville Lamballe-Armor lieuville Haras national BP 50211 Lamballe-Armor