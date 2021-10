Châtellerault Salle de la Gornière Châtellerault, Vienne Les écrans autrement Salle de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Salle de la Gornière, le vendredi 29 octobre à 18:00

✨ Soirée de clôture ✨ Vendredi 29 Octobre, nous vous proposerons de se retrouver de 18h à 20h à la salle de la Gornière pour fêter la fin des animations autour de la thématique des écrans. ➡Un spectacle de la compagnie Quiproquos Théâtre vous sera proposé en plus d’une présentation/échanges autour des réalisations des enfants/jeunes. Attention, il reste encore plusieurs activités à venir d’ici là…restez informés :)

Entrée libre – Gratuit

Soirée de clôture Salle de la Gornière 15 Rue de la Gornière, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T20:00:00

