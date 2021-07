Les échapées cirque Esplanade Charles de Gaulle, 18 août 2021-18 août 2021, Nanterre.

Les échapées cirque

Esplanade Charles de Gaulle, le mercredi 18 août à 15:00

Une équipe de 8 à 12 artistes expérimentés investissent artistiquement durant un après-midi des pieds d’immeubles, une place, un square, une aire de jeu, pour aller au contact le plus proche des habitants d’un quartier. Une structure légère, sonore et autonome de Cirque délimite un espace scénique poreux, conçu pour aimanter son environnement et servant aussi d’agrès. Au programme et en alternance : – un spectacle – des performances inclusives de rue avec des comédiens. -des numéros de cirque (aérien ou acrobatique, danse, mât chinois, numéro d’entresort), – des impromptus spectaculaires et poétiques – des ateliers intercalés de sensibilisation aux arts du cirque et de création textile.

Entrée libre et gratuite

Une programmation des arts du cirque et de la rue imaginée par Les Noctambules, mêlant spectacles, numéros de cirque, impromptus spectaculaires et poétiques… et ateliers de jonglage.

Esplanade Charles de Gaulle 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine



