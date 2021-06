OUISTREHAM Donné à la réservation Ouistreham Les dunes de Riva Bella Donné à la réservation OUISTREHAM Catégorie d’évènement: Ouistreham

Les dunes de Riva Bella Donné à la réservation, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, OUISTREHAM. Les dunes de Riva Bella

Donné à la réservation, le vendredi 9 juillet à 16:30

Avant d’être une station balnéaire, Riva-Bella n’était qu’une vaste étendue de cordons dunaires. Aujourd’hui, venez découvrir cet espace et sa flore typique.

(2 à 5km/2h) – Niveau 1

Gratuit -12 ans

Avant d’être une station balnéaire, Riva-Bella n’était qu’une vaste étendue de cordons dunaires. Aujourd’hui, venez découvrir cet espace et sa flore typique. Lieu de RDV transmis à la… Donné à la réservation 14150,OUISTREHAM OUISTREHAM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T16:30:00 2021-07-09T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouistreham Étiquettes évènement : Autres Lieu Donné à la réservation Adresse 14150,OUISTREHAM Ville OUISTREHAM lieuville Donné à la réservation OUISTREHAM