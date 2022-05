LES DROITS DES FEMMES Chelles, 21 mai 2022, Chelles.

LES DROITS DES FEMMES Chelles

2022-05-21 – 2022-05-22

Chelles Oise Chelles

Vincent LE BESNE vous invite à découvrir une exposition consacrée aux DROITS DES FEMMES dans le lavoir situé Rue du Bois/60350 CHELLES le Sa 21 mai et Di 22 Mai prochain.

Cette exposition confronte des images et caricatures tirées de la presse depuis le 19ème siècle aux dessins réalisés ces dernières années par Camille BESSE.

Un dialogue éclairant sur la situation des femmes et leur discrimination.

Vincent LE BESNE vous invite à découvrir une exposition consacrée aux DROITS DES FEMMES dans le lavoir situé Rue du Bois/60350 CHELLES le Sa 21 mai et Di 22 Mai prochain.

Cette exposition confronte des images et caricatures tirées de la presse depuis le 19ème siècle aux dessins réalisés ces dernières années par Camille BESSE.

Un dialogue éclairant sur la situation des femmes et leur discrimination.

+33 6 21 21 78 09

Vincent LE BESNE vous invite à découvrir une exposition consacrée aux DROITS DES FEMMES dans le lavoir situé Rue du Bois/60350 CHELLES le Sa 21 mai et Di 22 Mai prochain.

Cette exposition confronte des images et caricatures tirées de la presse depuis le 19ème siècle aux dessins réalisés ces dernières années par Camille BESSE.

Un dialogue éclairant sur la situation des femmes et leur discrimination.

vincent LE BESNE

Chelles

dernière mise à jour : 2022-05-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise