Autrêches Oise Autrêches Que sont devenues les doléances qu’Emmanuel Macron nous a tous invité à écrire en 2019, suite à la crise des Gilets jaunes ? C’est une question que s’est posée Hélène Desplanques, suite à sa rencontre avec l’association “Rendez-nous nos Doléances !” De cette matière vivante et foisonnante est née une envie de spectacle, de restitution dans l’espace public de cette parole qui interroge notre démocratie. Imaginez un centre et un cercle autour formé.

Ce centre, c’est le rond-point. Autour ce sont les spectateurs. Ils sont une quarantaine. Ils ont trouvé au moment de s’asseoir une couverture pour se réchauffer, et posé dessus, un cahier. Un simple cahier d’écolier avec sur la couverture, ces mots: « Cahier de Doléances ». Ils ouvrent le cahier en attendant que le centre s’anime. Infos pratiques :

17 rue de l’Hermitage – Autrêches 24 octobre – 17h

45 min de spectacle + 30 min de débat

Buvette et snacking

Prix libre au chapeau RÉSERVATION : marine@hermitagelelab.com Lien vers l’évènement

Détails Catégories d’évènement: Autrêches, Oise Autres Lieu Autrêches Adresse Ville Autrêches lieuville 49.43794#3.12991