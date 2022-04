Les Délices de Délizia : Dégustation de spécialités Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Les Délices de Délizia : Dégustation de spécialités Orthez, 27 mai 2022, Orthez. Les Délices de Délizia : Dégustation de spécialités Office de tourisme 1 rue des Jacobins Orthez

2022-05-27 09:30:00 – 2022-05-27 12:30:00 Office de tourisme 1 rue des Jacobins

MAI…ENVIES D'ESCAPADES – Dégustation gratuite de spécialités Gâteaux secs: Amaretti, cantuccini, sablés pignons de pin, bouchons à la noisette, gâteaux frais : dorayaki, kouglof…

Office de tourisme 1 rue des Jacobins Orthez

