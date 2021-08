Nantes SII Atlantique Loire-Atlantique, Nantes Les cryptomonnaies sont-elles si polluantes ? SII Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription : www.meetup.com Sur place à SII AtlantiqueÀ distance : lien de connexion fourni une fois inscrit La blockchain et les cryptomonnaies font régulièrement la une des médias pour leurs usages, mais aussi pour leur impact environnemental. Qu’en est-il vraiment ?Après une introduction à la blockchain, à ses usages tels que les cryptomonnaies et autres “assets” numériques comme les NFT ou les Smart Contracts, sera présenté l’envers du décor qui est à l’origine de son image de système polluant. Ce sera l’occasion de faire le point sur la consommation énergétique du Bitcoin, et des blockchains en général, comparé à d’autres systèmes informatiques.Mais nous verrons aussi qu’une nouvelle génération de blockchains est en cours de déploiement avec des principes de fonctionnement beaucoup plus vertueux que l’on pourrait même qualifier de “sobres en énergie”. Pour finir : les perspectives que la blockchain pourra apporter et ses compromis énergiques au regard de ses usages croissants. Dans le cadre de Nantes Digital Week SII Atlantique 10 rue Magdeleine Île de Nantes Nantes

