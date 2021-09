Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon LES CROODS 2 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman. ANIMATION – ETATS-UNIS – 2021 – 1H36 – +5/6 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T16:06:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:36:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:06:00

