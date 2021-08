Annemasse Hôtel de Ville d'Annemasse Annemasse, Haute-Savoie Les coulisses de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville d’Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Trois espaces incontournables de l’Hôtel de Ville (salle du conseil, salon des mariages, bureau de M. le Maire) et quelques objets caractéristiques.

Places limitées, sur inscription.

Un adjoint vous fera visiter les lieux et vous pourrez rencontrer et échanger avec le maire. Hôtel de Ville d’Annemasse Place de l’Hôtel de Ville, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

