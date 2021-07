Les Couleurs de l’air – Saison Grand T Grand T (Le), 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Nantes.

2021-11-25 Représentations du 23 au 26 novembre 2021 à 19h30

Horaire : 19:30 23:00

12 € à 25 €
BILLETTERIES places individuelles à partir du 8 septembre 2021 :
- www.legrandt.fr
- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30)
Représentations du 23 au 26 novembre 2021 à 19h30

Théâtre. À la mort du célèbre peintre et galeriste que fut son père, Ilia découvre avec stupeur qu’il était aussi mégalo, menteur professionnel et escroc de haut vol. Pour sublimer sa peine, il décide de réaliser un biopic sur cet aventurier mythomane. Igor Mendjisky revient au Grand T avec une fable inspirée d’une histoire aussi vraie que romanesque : la sienne. Deux ans après avoir perdu son père, Ilia, jeune père lui-même, débute la réalisation d’un film sur la vie de ce héros qui le fascine. Entre le plateau de tournage et sa chambre d’hôtel, entre le rêve et la réalité, il perd peu à peu le contrôle de tout ce que ce récit trame. Igor Mendjisky, lui-même fils d’un peintre né en 1929 dans une famille d’artistes, a découvert les secrets et mensonges de son père au lendemain de sa mort. Une enfance dans l’entourage de Modigliani et Soutine suivie d’une adolescence dans la guerre et la résistance avaient forgé l’art de vivre, mondain et démesuré de cet homme hors du commun. Comment faire avec cet héritage matériel et immatériel ? C’est en passant par la fiction théâtrale qu’Igor Mendjisky libère son chagrin, sa colère, son amour dans une fresque étourdissante aux « couleurs de l’air ». Écriture et mise en scène : Igor MendjiskyAvec Raphaèle Bouchard en alternance avec Alexandrine Serre, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Thibault Perrenoud en alternance avec Léo-Antonin Lutinier, Juliette Poissonnier, Esther Van den Driessche, Jean-Paul Wenzel, Yuriy ZavalnyoukDramaturgie : Charlotte Farcet Durée : 3h30 entracte compris

