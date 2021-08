Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Les conférences des Amis La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**Dim. 26 sept. 2021** _Eugène Dodeigne, figure essentielle de la sculpture française contemporaine_ par Germain Hirselj **Dim. 17 oct. 2021** _Expérience Goya_ par Céline Doutriaux **Dim. 21 nov. 2021** _Les ballets russes à la croisée des arts_ par Grégory Vroman **Dim. 5 déc. 2021** _Turner, le soleil pour Dieu_ par Gregory Vroman **Dim. 16 janv. 2022** _Marie-Antoinette et les arts_ par Gregory Vroman **Dim. 27 fév. 2022** _Belles en dentelles_ par Edith Marcq **Dim. 27 mars 2022** _Les collections du singulier docteur Barnes_ par Gregory Vroman Tarif 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. Cycle complet 30 € (gratuit pour les personnes qui étaient inscrites pour le cycle précédent (confinement) Il est prudent de s’inscrire pour le cycle à [contact@amisdelapiscine.fr](mailto:contact@amisdelapiscine.fr) car il n’y a pas de réservation (dans la limite de la jauge de l’auditorium).

Chaque année, la Société des Amis du musée propose des conférences autour de l’histoire de l’art. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

