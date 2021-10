Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Les concerts du Lavoir – Duo de violon et de piano Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Les concerts du Lavoir – Duo de violon et de piano Pontarlier, 23 janvier 2022, Pontarlier. Les concerts du Lavoir – Duo de violon et de piano 2022-01-23 17:30:00 – 2022-01-23 Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc

Pontarlier Doubs 8 EUR À 17h30.

Proposé par l’Association Les Concerts du Lavoir.

Avec Camille Théveneau (violon) ey Florent Ling (piano). Un programme autour de Beethoven, Schumann et Dvorak.

Billetterie en vente sur place.

8€ (tarif normal), 12€ (tarif réduit). +33 3 81 46 67 59 https://concertsdulavoir.wixsite.com/lavoir À 17h30.

Proposé par l’Association Les Concerts du Lavoir.

Avec Camille Théveneau (violon) ey Florent Ling (piano). Un programme autour de Beethoven, Schumann et Dvorak.

Billetterie en vente sur place.

8€ (tarif normal), 12€ (tarif réduit). dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d'Arc Ville Pontarlier lieuville 46.90321#6.3588