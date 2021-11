LES CONCERTS DE L’OT – DÉCEMBRE Mauguio, 5 décembre 2021, Mauguio.

LES CONCERTS DE L’OT – DÉCEMBRE Mauguio

2021-12-05 – 2021-12-19

Mauguio Hérault Mauguio

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de décembre à Carnon !

Dimanche 5 décembre

SHELTA

Groupe au répertoire mélangeant des airs traditionnels irlandais et des compositions récentes, avec comme instruments : guitare, bodhran, bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, chant. Ils vous feront partager cette ambiance chaleureuse de ces lieux typiques d’outre-manche. Prêts pour une escale en Irlande ?

18h30 – Salle Rosa Parks

Samedi 11 décembre

CABARET TRANSFORMISTE CAMBEL SHOW (COMPLET)

CAMBEL, artiste transformiste vous invite dans son show éblouissant. Accompagné de danseuses de cabaret parisien et d’autres transformistes, Cambel vous invite dans le monde du music-hall avec plumes, strass, paillettes, humour et imitations. La revue comporte des numéros visuels et interactifs, des chorégraphies, des numéros à plumes dans l’esprit des plus grandes revues et des parodies pleines d’humour avec participation du public. Rires et émotions font de ce spectacle un moment inoubliable !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Dimanche 19 décembre

CONCERT AWEK (COMPLET)

Groupe aux multiples récompenses, incontournable de la scène Blues française et internationale. Un concert blues à ne pas manquer avec en exclusivité des extraits de leur 12ème album !

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Salle Rosa Parks à Carnon

Concerts GRATUITS sur inscription au 04 67 50 51 15

Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de décembre à Carnon

+33 4 67 50 51 15

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de décembre à Carnon !

Dimanche 5 décembre

SHELTA

Groupe au répertoire mélangeant des airs traditionnels irlandais et des compositions récentes, avec comme instruments : guitare, bodhran, bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, chant. Ils vous feront partager cette ambiance chaleureuse de ces lieux typiques d’outre-manche. Prêts pour une escale en Irlande ?

18h30 – Salle Rosa Parks

Samedi 11 décembre

CABARET TRANSFORMISTE CAMBEL SHOW (COMPLET)

CAMBEL, artiste transformiste vous invite dans son show éblouissant. Accompagné de danseuses de cabaret parisien et d’autres transformistes, Cambel vous invite dans le monde du music-hall avec plumes, strass, paillettes, humour et imitations. La revue comporte des numéros visuels et interactifs, des chorégraphies, des numéros à plumes dans l’esprit des plus grandes revues et des parodies pleines d’humour avec participation du public. Rires et émotions font de ce spectacle un moment inoubliable !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Dimanche 19 décembre

CONCERT AWEK (COMPLET)

Groupe aux multiples récompenses, incontournable de la scène Blues française et internationale. Un concert blues à ne pas manquer avec en exclusivité des extraits de leur 12ème album !

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Salle Rosa Parks à Carnon

Concerts GRATUITS sur inscription au 04 67 50 51 15

Pass sanitaire obligatoire

OMT Mauguio Carnon

Mauguio

dernière mise à jour : 2021-11-13 par OT MAUGUIO-CARNON