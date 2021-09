Les concerts à l’Arkéa Aréna Bordeaux Arkea Arena, 24 septembre 2021, Floirac.

Les concerts à l’Arkéa Aréna Bordeaux

du vendredi 24 septembre au lundi 27 décembre à Arkea Arena

**Une rentrée pleine de surprises et d’intenses moments d’émotions !** **The World Of Hans Zimmer** est un show conçu par le compositeur en personne, présentant ses plus grandes oeuvres en live. Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code, The Dark Knight, Gladiator, Pearl Harbor, Inception ou encore Interstellar ne sont que quelques exemples de ce que vous allez pouvoir expérimenter avec un orchestre symphonique ce vendredi. **Ça arrive vite, très vite**. Ballets, Tributes, Concerts, Spectacles… Ne perdons pas les bonnes habitudes : il y en aura pour tous les goûts. Voici les évènements qui vous attendent dans les prochaines semaines à Arkéa Arena. **This Girl Is On Fire.** La Reine de la Soul et du R’n’B, détentrice de 15 Grammys® se produira sur la scène de Arkéa Arena dans le cadre de son World Tour le 5 Juillet 2022 à Bordeaux. Révisez vos classiques, Alicia Keys n’est plus qu’à un clic. **The Weeknd.** The Weeknd entamera son World Tour “The After Hours” début 2022 et prévoit un passage à Arkéa Arena le 22 Octobre 2022. **Le programme complet est en ligne sur le site dédié**

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac Gironde



