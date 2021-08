Les campagnes présidentielles à l’heure d’Internet Cosmopolis, 5 octobre 2021, Nantes.

**Par Fabienne Greffet, maître de conférences en sciences politiques à l’ISAM-IAE et chercheure à l’IRENEE de Nancy** **Animation : Franck Renaud – Place Publique** Depuis plus de vingt ans, les candidates et candidats à l’élection présidentielle française recourent à des personnels spécialisés, des outils et des espaces numériques pour promouvoir leurs projets et agréger des soutiens. Fabienne Greffet reviendra sur les transformations qui ont marqué les campagnes digitales depuis les années 2000, et sur les stratégies mises en œuvre lors des campagnes de 2012 et 2017 afin de recruter, engager et mettre en scène les publics sur le web et les réseaux socionumériques. Elle montrera notamment que les candidates et candidats doivent obtenir le soutien de nouveaux acteurs et que le contexte français présente des spécificités par rapport à d’autres contextes nationaux.

