Les Caisses de Gaston Colombelles, 25 juin 2022, Colombelles.

Les Caisses de Gaston Colombelles

2022-06-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-25 17:30:00 17:30:00

Colombelles Calvados Colombelles

Les Caisses de Gaston reviennent pour une 5ème édition placée sous le thème des vikings !

La quarantaine de caisses à savon et leurs pilotes déjanté.e.s vont dévaler la pente de la rue Hyppolite Monin avec l’espoir de passer l’arche d’arrivée sans encombre.

Au total, 4 descentes prévues par équipages sous des formats différents (chrono, battle, et défilé) qui vont rythmer la journée. Il reste encore des places à prendre, pour inscrire votre équipage, on vous donne rendez-vous sur le site pour créer votre compte : https://www.lescaissesdegaston.fr/

Et comme à chaque édition l’événement met le spectacle de rue à l’honneur, entre déambulation, animation et spectacle, les artistes sont au cœur de l’événement pour participer à la fête.

Dans un espace entièrement décoré de récup vous pourrez retrouver sur place de quoi manger et boire, avec un mot d’ordre “Consommer local”.

Et pour profiter pleine de cette journée vous pourrez également flâner, chiller et vous amuser sur le village d’arrivée animé par les bénévoles, associations et entreprises de la région.

Source : Les Caisses de Gaston

Les Caisses de Gaston reviennent pour une 5ème édition placée sous le thème des vikings !

La quarantaine de caisses à savon et leurs pilotes déjanté.e.s vont dévaler la pente de la rue…

thomas.caissesdegaston@gmail.com http://www.lescaissesdegaston.fr/

Les Caisses de Gaston reviennent pour une 5ème édition placée sous le thème des vikings !

La quarantaine de caisses à savon et leurs pilotes déjanté.e.s vont dévaler la pente de la rue Hyppolite Monin avec l’espoir de passer l’arche d’arrivée sans encombre.

Au total, 4 descentes prévues par équipages sous des formats différents (chrono, battle, et défilé) qui vont rythmer la journée. Il reste encore des places à prendre, pour inscrire votre équipage, on vous donne rendez-vous sur le site pour créer votre compte : https://www.lescaissesdegaston.fr/

Et comme à chaque édition l’événement met le spectacle de rue à l’honneur, entre déambulation, animation et spectacle, les artistes sont au cœur de l’événement pour participer à la fête.

Dans un espace entièrement décoré de récup vous pourrez retrouver sur place de quoi manger et boire, avec un mot d’ordre “Consommer local”.

Et pour profiter pleine de cette journée vous pourrez également flâner, chiller et vous amuser sur le village d’arrivée animé par les bénévoles, associations et entreprises de la région.

Source : Les Caisses de Gaston

Colombelles

dernière mise à jour : 2022-02-21 par