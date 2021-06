Blancafort Blancafort Blancafort, Cher Les Bretelles rouges Blancafort Blancafort Catégories d’évènement: Blancafort

Cher

Les Bretelles rouges Blancafort, 20 juin 2021-20 juin 2021, Blancafort. Les Bretelles rouges 2021-06-20 17:00:00 – 2021-06-20 20:00:00

Blancafort Cher Blancafort Les Bretelles Rouges est un orchestre de Jazz festif pour des animations acoustiques et conviviales. Notre répertoire typique du jazz Nouvelle-Orléans convient parfaitement pour des concerts intérieurs ou extérieurs, des animations de repas, des fêtes extérieures, des vins d’honneur de mariage,….. Après une prestation à Sainte-Montaine l’année dernière, le groupe de jazz les Bretelles rouges est de retour à Blancafort ! +33 2 48 58 62 08 Après une prestation à Sainte-Montaine l’année dernière, le groupe de jazz les Bretelles rouges est de retour à Blancafort ! Les Bretelles Rouges est un orchestre de Jazz festif pour des animations acoustiques et conviviales. Notre répertoire typique du jazz Nouvelle-Orléans convient parfaitement pour des concerts intérieurs ou extérieurs, des animations de repas, des fêtes extérieures, des vins d’honneur de mariage,….. cdc

Détails Catégories d’évènement: Blancafort, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Blancafort Adresse Ville Blancafort lieuville 47.532#2.53086