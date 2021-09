Saint-Jean-le-Blanc île Charlemagne (base de loisirs) Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Les Boucles Cyclos du Patrimoine île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

île Charlemagne (base de loisirs), le samedi 25 septembre à 09:00

Le festival de Loire se découvre aussi à vélo. Nous vous avons préparé un circuit VTT ou VTC de 18 km à l’Île Charlemagne. Si vous voulez découvrir des lieux insolites sur les six communes de la Métropole, un rallye à vélo de 29 ou de 41 km vous est proposé. Vraiment de quoi se balader, tout en éveillant votre curiosité. Pour les petits, à partir de 12h30, ils pourront s’exercer sur un parcours de maniabilité. Il faudra venir avec son vélo, sans oublier son casque. Le pass-sanitaire sera demandé pour les majeurs.

Licenciés FFCT 4 € – Non licenciès 8 € – Famille 15.00 € – Gratuit pour les – de 18 ans

Les balades à vélo, nous en connaissons un rayon. C’est pourquoi le Comité Départemental de cyclotourisme vous propose de découvrir le patrimoine insolite aux détours des chemins. île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret

