Espace Philippe Noiret, le vendredi 1 octobre à 20:30

Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste déjanté : ça joue, ça danse…ça pulse ! Les quatre clarinettistes accompagnés de leur batteur fou revisitent avec ce spectacle un programme éclectique et débordant d’énergie. Avec leur sens de la poésie et leur inventivité toujours au rendez-vous, ils nous embarquent dans les mélodies de Cab Calloway, Bernstein, Rossini, Michael Jackson, Vivaldi, Bizet mais aussi James Brown, John Barry et Nino Ferrer. Avec eux, on rêve, on rit mais surtout on se régale avec cette musique jouée à son meilleur niveau ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 15,00€

MUSIQUE

Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines



